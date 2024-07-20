Директор Театра Российской армии приняла участие в мастер-классе в Грачевском парке

Фото: телеграм-канал "День с Миленой Авимской"

Опытные тренеры, жители города и директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская приняли участие в мастер-классе "Искусство красиво говорить" в Грачевском парке, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Отличный способ выработать навык произнесения сложных словесных конструкций, а также расширить словарный запас, облагородить речь – это чтение классики вслух. При этом помните, что для того, чтобы сформировать умение, необходимо заниматься регулярно: одна страница текста в день поможет достигнуть поставленной цели. Автора выбирайте исходя из личных предпочтений: кому-то более интересен Толстой, а кому-то интереснее будет читать Достоевского. Важно, чтобы занятие доставляло удовольствие", – рассказала Авимская.

Мероприятие прошло в рамках программы мэра столицы Сергея Собянина "Мой район". Участники мастер-класса с благодарностью приняли опыт. Многие из них посещают подобные мероприятия и получают новые знания на постоянной основе. Программа "Мой район" уже несколько лет предлагает горожанам занятия рядом с домом по ряду направлений: спортивные, танцевальные, художественные и интеллектуальные. Все они пользуются неизменным успехом.

Между тем горожан пригласили изучить иностранные традиции и искусство в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Например, 25 июля на набережной "Музеона" пройдет мастер-класс по аргентинскому танцу – танго нуэво.

В свою очередь, обучиться индийской хатха-йоге можно будет 3 августа на набережной Нагатинского затона. А уже 25 августа жители и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу Гавайев.