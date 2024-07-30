Авимская приняла участие в открытом микрофоне в Головинском районе

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Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская приняла участие в творческой встрече "Театральная сцена: открытый микрофон Головинского района", сообщает Агентство "Москва".

"Я благодарна всем, кто выступил сегодня на нашей импровизированной сцене, и, конечно, зрителям, которые оказали такую теплую поддержку выступающим. Здесь собрались люди разных поколений, и очень важно, что всем нам есть что сказать друг другу, есть чем удивить и порадовать. Нас объединяют любовь к нашему городу и искусству, желание делиться этим чувством и сохранить его. Это очень важно", – сказала Милена Авимская.

Она прочитала стихотворение Анны Ахматовой "Мужество". На уличной площадке в сквере на улице Флотской выступали москвичи, желающие заявить о своих талантах широкой аудитории. Участники читали стихотворения известных поэтов и собственного сочинения, исполняли патриотические песни, вокальные партии из театральных спектаклей, музыкальные композиции поп- и рок-исполнителей. Организаторы планируют провести еще один творческий вечер в таком же формате.

Накануне Авимская посетила одну из площадок фестиваля "Театральный бульвар", где стала зрителем моноспектакля заслуженного артиста России Андрея Межулиса "Вертинский на все времена". Она отметила, что ее впечатлили и спектакль, и серьезная вдумчивая работа создателей фестиваля.

Фестиваль "Театральный бульвар" продлится до 11 августа. Выступления, спектакли и мастер-классы проходят на семи площадках, которые разместили на Бульварном кольце столицы. У каждой локации собственная программа и индивидуальный формат.

