В Москве на Поклонной горе прошло ретроралли "Победа"

В столице на Поклонной горе прошло ретроралли "Победа". Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут составлен таким образом, что затрагивал памятные места Москвы.

Гости смогли увидеть не только советские авто 1950–1980-х, но и зарубежные модели из частных коллекций. За рулем оказались как мастера спорта, так и семейные пары, которые бережно сохранили автомобили своих предков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

