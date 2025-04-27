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27 апреля, 23:45

Транспорт

В Москве на Поклонной горе прошло ретроралли "Победа"

В Москве на Поклонной горе прошло ретроралли "Победа"

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В столице на Поклонной горе прошло ретроралли "Победа". Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут составлен таким образом, что затрагивал памятные места Москвы.

Гости смогли увидеть не только советские авто 1950–1980-х, но и зарубежные модели из частных коллекций. За рулем оказались как мастера спорта, так и семейные пары, которые бережно сохранили автомобили своих предков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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