Сергей Собянин рассказал о строительстве учебного корпуса в Пресненском районе

В этом году в Пресненском районе завершат строительство нового корпуса школы на 400 учеников. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, корпус строится за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

Архитектура корпуса будет нестандартной – на крыше установят волнообразные парапеты высотой до пяти метров. Со стороны здание будет напоминать ленту. Для школьников оборудуют зону отдыха с панорамным видом на Москву-реку и речной причал.

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