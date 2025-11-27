Форма поиска по сайту

27 ноября, 11:23

Город

Межрегиональные ярмарки столицы начали продавать мясные изделия из Бердянска

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Межрегиональные ярмарки столицы начали продавать мясные изделия из Бердянска, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На ярмарках в районах Алтуфьевском, Бабушкинском, Орехово-Борисово Северном и Южное Медведково можно купить вареные, сырокопченые, сыровяленые колбасы, а также сосиски, сардельки и деликатесы из мяса птицы и свинины.

Предприятие было основано в 1967 году и реконструировано в соответствии с современными стандартами, и в настоящий момент является одной из ведущих мясоперерабатывающих производств Запорожской области.

Среди местных жителей продукты данного производителя пользуются спросом, кроме того, высокое качество подтверждается золотыми медалями "Лучший продукт года" на выставке "Продэкспо-2025".

На мясокомбинате используют технологию "Поли-Фал", которая не имеет аналогов: специальная оболочка дает возможность сохранять вкусовые качества и свежесть натуральной продукции до 60 дней.

В работе предприятия также внедряются современные технологии, на производстве осуществляется комплексный контроль качества. Помимо этого, для тщательного отбора сырья оборудована современная сертифицированная ветеринарная лаборатория.

Продукция комбината стала доступна столичным покупателям благодаря уникальным условиям предоставления мест на межрегиональных ярмарках. Один из участников, который привозит продукцию из Бердянска, отмечает, что отсутствие арендной платы на площадках стало значимой причиной появления продукции в Москве.

Он отметил, что подобная поддержка города, например оборудование и возможность хранить продукцию в соответствующих условиях, очень значима для производителей из регионов.

Ранее стало известно, что российские фермеры привезли первые мандарины на столичные ярмарки выходного дня. В Москву фрукты доставляют из Крыма и Краснодарского края. Среди популярных сортов – миниатюрный сладкий "карлик", кисленькие мандарины без косточек сортов "юбилейный" и "уншиу", чья кожура будет зеленоватой даже у спелого плода.

