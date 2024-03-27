В ТиНАО благоустроили территорию около 120 га благодаря проекту "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ТиНАО благоустроили территории общей площадью около 120 гектаров благодаря голосованиям в проекте "Активный гражданин". Москвичи высказали почти 350 тысяч мнений по вопросам улучшения городских пространств, передает портал мэра и правительства столицы.

С момента старта проекта состоялось более 80 голосований, которые относятся к ТиНАО. После них на территориях округов реконструировали общественную библиотеку, установили праздничные елки, а также реализовали другие проекты.

"Местные жители голосовали за озеленение территории, формат обустройства детских и спортивных площадок, организацию в парках мест для выгула домашних животных. Горожане выбирали, какими будут скамейки, цветочные клумбы и другие элементы окружающего пространства", – говорится в сообщении.

В частности, в поселении Внуковском специалисты благоустроили территории образовательных учреждений, а также оснастили детские площадки спортивными и игровыми зонами. Новый дизайн получила зона отдыха, которая находится в деревне Ликове. Там установили парковые диваны с навесом, новые скамейки и урны.

Работы будут проведены и в поселении Краснопахорском. Москвичи участвуют в голосовании о перспективах благоустройства детской и спортивной площадок. А на территории деревень Былово, Романцево и Юрово уже появились детские городки и новые спортивные тренажеры.

Ранее стало известно, что более 200 посвященных обустройству дворов и общественных пространств в столице голосований состоялось в проекте "Активный гражданин" с января этого года. Жители Москвы голосовали за проекты благоустройства дворов в 127 районах и поселениях города.