Песков не подтвердил проведение неофициальных встреч РФ, США и Украины в Абу-Даби

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что в настоящее время в Абу-Даби проходят неофициальные встречи между Россией, США и Украиной.

Ранее телеканал Sky News, ссылаясь на украинскую сторону, сообщил, что делегации России, Украины и Соединенных Штатов на данный момент проводят в Абу-Даби неформальные встречи.

"Нет, я не располагаю информацией, я не знаю", – ответил на соответствующий вопрос Песков.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби 23 января пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием представителей России, США и Украины. Владимир Путин дал конкретные инструкции российской делегации, которая отправилась на переговоры.

Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, на переговорах будет обсуждаться вопрос Донбасса.