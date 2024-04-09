Стартовала регистрация на спартакиаду "Моспром-2024"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице началась регистрация на спартакиаду "Моспром". Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Спартакиада пройдет в Москве в шестой раз. Участие в ней примут сотрудники столичных предприятий, ученики профильных вузов и колледжей.

"Они будут соревноваться по 13 видам спорта, среди них два новых – стендовая стрельба и бадминтон. Количество участников растет с каждым годом: в прошлый раз мы собрали около 6 тысяч человек, в этом году ожидаем до 7 тысяч спортсменов", – цитируют Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо стендовой стрельбы и бадминтона, участники смогут попробовать свои силы в бильярде, легкой атлетике, баскетболе, волейболе и других видах спорта.

С 2019 года участие в спартакиаде приняли более 15 тысяч человек. Зарегистрироваться на нее можно до конца июня на сайте.

Накануне в парках Москвы открылся беговой сезон. Присоединиться к забегам можно бесплатно. Их проводят в ландшафтном парке "Митино", в сквере по Олонецкому проезду, парках 50-летия Октября, "Фили" и других.

