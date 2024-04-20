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20 апреля, 09:30

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Новости регионов: северное сияние заметили в небе над Уралом

Новости регионов: северное сияние заметили в небе над Уралом

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Небо над Уралом озарило северное сияние. Его было видно в черте Екатеринбурга. Кадрами, на которых небо переливается яркими красками, уральцы делятся в соцсетях.

Тем временем блогер Елена Блиновская может остаться под стражей еще на три месяца. С таким ходатайством Следственный комитет обратился в Мосгорсуд. Заседание намечено на 22 апреля. Блиновскую задержали год назад, ее обвиняют в налоговых преступлениях.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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