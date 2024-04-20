20 апреля, 09:30Новости
Новости регионов: северное сияние заметили в небе над Уралом
Небо над Уралом озарило северное сияние. Его было видно в черте Екатеринбурга. Кадрами, на которых небо переливается яркими красками, уральцы делятся в соцсетях.
Тем временем блогер Елена Блиновская может остаться под стражей еще на три месяца. С таким ходатайством Следственный комитет обратился в Мосгорсуд. Заседание намечено на 22 апреля. Блиновскую задержали год назад, ее обвиняют в налоговых преступлениях.
Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.
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