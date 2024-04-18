18 апреля, 08:30Происшествия
Новости мира: кадры извержения вулкана Руанг в Индонезии попали в Сеть
В Индонезии произошло извержение вулкана Руанг. В Сети появились кадры, на которых в небо поднимается столб лавы, пепла и молний. Из-за вулкана из опасных зон эвакуировали более 800 человек.
Голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer исполнилось 100 лет. Многие ее картины стали хитами, а рычащего льва, окруженного кинолентой, узнают поклонники кино из разных стран. За всю историю студии на заставке можно было увидеть всего восемь разных зверей.
Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Новости регионов: вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 км
- Исландский вулкан Сундх-нукур извергается 26 дней подряд