Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 08:30

Происшествия

Новости мира: кадры извержения вулкана Руанг в Индонезии попали в Сеть

Новости мира: кадры извержения вулкана Руанг в Индонезии попали в Сеть

Новости регионов: 100 населенных пунктов попадают в зону подтопления в Тюменской области

Новости мира: столкновения протестующих и полиции начались у Дома правительства в Тбилиси

"Безопасный город": две женщины подрались на детской площадке в Подмосковье

"Безопасный город": полиция разыскивает вандалов, разрисовавших вагон столичного метро

"Безопасный город": полиция задержала вора в магазине на северо-востоке Москвы

Новости регионов: в Тюменской области готовятся к самым сильным паводкам за всю историю

Видео с толпой туристов в аэропорту Дубая попало в Сеть

Из московского кинотеатра "Пионер" эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

Новости Московского транспорта

В Индонезии произошло извержение вулкана Руанг. В Сети появились кадры, на которых в небо поднимается столб лавы, пепла и молний. Из-за вулкана из опасных зон эвакуировали более 800 человек.

Голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer исполнилось 100 лет. Многие ее картины стали хитами, а рычащего льва, окруженного кинолентой, узнают поклонники кино из разных стран. За всю историю студии на заставке можно было увидеть всего восемь разных зверей.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомкультуракиновидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика