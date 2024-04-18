Новости мира: кадры извержения вулкана Руанг в Индонезии попали в Сеть

В Индонезии произошло извержение вулкана Руанг. В Сети появились кадры, на которых в небо поднимается столб лавы, пепла и молний. Из-за вулкана из опасных зон эвакуировали более 800 человек.

Голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer исполнилось 100 лет. Многие ее картины стали хитами, а рычащего льва, окруженного кинолентой, узнают поклонники кино из разных стран. За всю историю студии на заставке можно было увидеть всего восемь разных зверей.

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