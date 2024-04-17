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17 апреля, 17:45

Происшествия

Новости регионов: в Тюменской области началась эвакуация из 14 населенных пунктов

Новости регионов: в Тюменской области началась эвакуация из 14 населенных пунктов

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Новости регионов: уровень воды в реке Тобол превысил 8,5 метра

Перелив воды из реки Ишим идет по трем участкам дорог в Тюменской области, сообщили в ГИБДД. В Ишимском районе началась эвакуация жителей из 14 населенных пунктов. Они находятся в потенциальной зоне затопления из-за разлива реки.

Транзит грузовиков по трассе Иртыш под Курганом временно ограничили, сообщили в МВД. В Курганской области эвакуировали свыше 13 тысяч человек. Уровень воды в реке Тобол превысил девять метров.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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