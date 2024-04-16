Авария произошла на Ленинском проспекте в Москве

В Москве на Ленинском проспекте столкнулись два автомобиля, при этом машины развернуло в сторону. Видео прислали телезрители.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают несколько бригад скорой помощи, а также полиция и пожарная служба. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.