Новости регионов: житель Самарской области попытался ограбить банкомат

Более миллиона рублей пытался похитить из банкомата житель Самарской области. Злоумышленника успели задержать сотрудники Росгвардии. Около 05:00 в одном из местных банков сработала охранная сигнализация. Прибывший на место патруль обнаружил поврежденный аппарат и мужчину, который пытался вытащить из него деньги. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу в особо крупном размере".

Тем временем в Хакасии на видео попал лыжник, спровоцировавший во время спуска с высокой горы лавину. В итоге снежная масса накрыла мужчину, но, как сообщают в Сети, он не пострадал.

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((Роботы-пожарные

В Коврове наладили производство роботов для тушения пожаров ))

На заводе имени Дегтярева во Владимирской области наладили выпуск роботов, которые помогут в тушении пожаров. Роботизированный комплекс может работать дистанционно на расстоянии до одного километра. Платформа управляется с пульта. Она способна максимально близко подобраться к огню и тушить на расстоянии от 50 метров. Это минимизирует риски для пожарных. МЧС сейчас активно использует в работе подобную технику.

(( https://vk.com/zooekb?w=wall-45924712_8648 ))

((Медведь проснулся

В зоопарке Екатеринбурга вышел из спячки медведь Гай))

В зоопарке Екатеринбурга вышел из спячки гималайский медведь. Гай - так зовут мишку - собрал аншлаг - все посетители, конечно, хотели посмотреть, как косолапый встречает весну. Когда толпа разошлась, Гай всё-таки вылез из берлоги. И получил от сотрудников угощение - для подпитки сил и хорошего настроения.