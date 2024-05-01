Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Главе Минобороны России Сергею Шойгу представили доклады о текущей ситуации в зоне СВО в рамках совещания в штабе Объединенной группировки войск. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

Шойгу отметил, что группировки успешно достигают целей. При этом он указал на необходимость наращивания поставляемых ВС РФ комплексов вооружений, чтобы поддерживать темп. По его словам, уже подписаны соглашения на выполнение госзаказа с промышленными предприятиями с учетом их полной загрузки.

"Министру обороны РФ представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения", – говорится в сообщении.

Что касается ремонта техники, глава оборонного ведомства подчеркнул, что его необходимо проводить в кратчайшие сроки.

Ранее Шойгу посетил полигон Московского военного округа, где проверил результаты выпуска беспилотников и стрелкового оружия. При создании новых образцов вооружения учитывался опыт участников спецоперации РФ на Украине.

Министру показали новый ударный квадрокоптер, которым можно управлять дистанционно в условиях плохой видимости. Планируется осуществлять выпуск 30 таких устройств ежемесячно.

