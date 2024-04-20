Шойгу проверил выполнение указаний по разработке беспилотников на полигоне МВО

Фото: Министерство обороны РФ

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа, где проверил результаты выпуска беспилотников и стрелкового оружия. О визите министра сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

При создании новых образцов вооружения учитывался опыт участников спецоперации РФ на Украине.

"Все представленные дроны, а также полезная нагрузка созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному выпуску данных беспилотных летательных аппаратов", – рассказали в Минобороны.

Замглавы оборонного ведомства Юнус-Бек Евкуров доложил министру о планах создать до 1 июня на всех военных полигонах поля для отработки противодействия вражеским дронам. По его словам, для этого будут использовать новое отечественное стрелковое оружие, разрабатывать которое помогали снайперы, участвующие в спецоперации.

Также Шойгу продемонстрировали новый ударный квадрокоптер, которым можно управлять дистанционно в условиях плохой видимости. Планируется осуществлять выпуск 30 таких устройств ежемесячно. Он может выдерживать нагрузку от 10 до 200 килограмм.

Ранее Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Руководитель одного из предприятий доложил министру о полном выполнении поставленных задач и отметил, что с начала года завод нарастил объем выпускаемой продукции.

До этого Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Тульской области. НПО "Стрела" сообщило о выполнении гособоронзаказ по комплексам разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М".

