Шойгу потребовал привлечь к ответственности виновных за срыв сроков по объектам на Алтае

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал привлечь к ответственности организации, по вине которых сорваны сроки строительства новых объектов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в Алтайском крае, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Министр также призвал в кратчайший срок урегулировать вопросы, связанные с задержкой разработки проектной документации. По его словам, на предприятиях ОПК сейчас идет масштабная реконструкция.

Шойгу обратил внимание, что средства выделены в полном объеме, и каких-либо вопросов по финансированию нет. Кроме того, на предприятиях приобретено оборудование, которое необходимо для проведения технического перевооружения.

На все объекты закуплены строительные материалы, добавил министр, подчеркнув, что выполнять план мешают только вопросы, связанные с проектированием.

До этого Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Тульской области. Министр, в частности, выяснил, что НПО "Стрела" выполнило гособоронзаказ по комплексам разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М".

