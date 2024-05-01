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Слова главкома ВСУ Александра Сырского об отходе войск свидетельствуют о том, что положение украинской армии на фронте сильно ухудшилось, считает экс-разведчик США Скотт Риттер.

"Если Украина отступает, это значит, что ситуация действительно ухудшилась. Сам факт, что мы говорим об отходе, означает, что ситуация ухудшилась страшным образом для Украины", – сказал он в эфире Youtube-канала Danny Haiphong.

Ранее Сырский сообщил об обострении ситуации на фронте для украинских сил и об отходе ВСУ на новые рубежи к западу от Бердычей, Семеновки и Новомихайловки в ДНР.

Позже в The New York Times появилась статья о значительных успехах российской армии в зоне боевых действий. Так, за неделю ВС РФ освободили около полдюжины деревень на восточном фронте Украины. Дополнительно ситуацию для ВСУ осложняет прорыв армией России северной части оборонительной линии.

