Экс-разведчик США Риттер: отступление ВСУ говорит о серьезном ухудшении положения Украины

01 мая, 08:47Политика
Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth
Слова главкома ВСУ Александра Сырского об отходе войск свидетельствуют о том, что положение украинской армии на фронте сильно ухудшилось, считает экс-разведчик США Скотт Риттер.
"Если Украина отступает, это значит, что ситуация действительно ухудшилась. Сам факт, что мы говорим об отходе, означает, что ситуация ухудшилась страшным образом для Украины", – сказал он в эфире Youtube-канала Danny Haiphong.
Ранее Сырский сообщил об обострении ситуации на фронте для украинских сил и об отходе ВСУ на новые рубежи к западу от Бердычей, Семеновки и Новомихайловки в ДНР.
Позже в The New York Times появилась статья о значительных успехах российской армии в зоне боевых действий. Так, за неделю ВС РФ освободили около полдюжины деревень на восточном фронте Украины. Дополнительно ситуацию для ВСУ осложняет прорыв армией России северной части оборонительной линии.
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