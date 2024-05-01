Медведев: у России есть потенциал, сила и грамотно поставленные цели

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Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем труда. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он подчеркнул, что у России есть потенциал, сила и грамотно поставленные цели.

По его словам, российские промышленные предприятия выпускают такие боевые комплексы, перед "которыми трепещут враги". При этом в стране активно развиваются и другие отрасли, необходимые для обеспечения благополучия граждан РФ, добавил он.

"У нас есть все необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами", – говорится в его публикации.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда. От отметил вклад москвичей в развитие города, а также пожелал им успехов во всех начинаниях, здоровья и благополучия.

