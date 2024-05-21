Мэр Харькова заявил о повреждении объекта инфраструктуры в городе

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После утреннего взрыва в Харькове оказался поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление мэра города Игоря Терехова.

По его словам, удар пришелся на транспортный объект. При этом, какой именно объект оказался поврежден, он не уточнил.

Ранее стало известно, что российские военные освободили более 200 квадратных километров Харьковской области. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев уточнил, что речь идет о северной части области.

Между тем Владимир Путин до этого заявил, что у России нет планов взятия Харькова. Он связал операцию ВС РФ на харьковском направлении с необходимостью создания санитарной зоны.

