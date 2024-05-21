Более 12 тыс выпускников напишут ОГЭ по иностранным языкам 21 мая в Москве

Фото: 123RF/jackf

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по иностранным языкам во вторник, 21 мая, напишут свыше 12 тысяч столичных девятиклассников, которые заканчивают среднюю школу.

В столице с этого дня стартует основной период ОГЭ. Экзамены для школьников, заканчивающих девятый класс, будут проводиться до 2 июля, рассказали в пресс-службе московского департамента образования и науки.

"В первый день основного периода девятиклассники сдадут экзамен по выбору – по иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому). На него зарегистрировались более 12 тысяч человек", – уточнили в ведомстве.

Результаты будут известны не позднее 5 июня.

Кроме того, в департаменте уточнили, что следующий экзамен запланирован на 27 мая. В этот день девятиклассники будут сдавать ОГЭ по обществознанию, химии, биологии и информатике.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в связи с непростой обстановкой ЕГЭ и ОГЭ будут проводиться в добровольном формате. Выпускникам предоставят возможность самостоятельно выбрать форму государственной итоговой аттестации. Они смогут получить документы об окончании девятого и одиннадцатого класса по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе.