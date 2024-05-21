Врач Мартынова: мягкая зубная щетка лучше удаляет налет и очищает углубления

Фото: depositphotos/plugataryov

Мягкие зубные щетки рекомендованы всем пациентам, так как тонкая и мягкая щетина удаляет большее количество налета, хорошо очищает все углубления и боковые поверхности зубов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стоматолога-терапевта Елену Мартынову.

Она отметила, что мягкая щетка должна иметь длину головки не больше трех сантиметров, плотные пучки с ровными щетинками и обработанные края щетинок.

Стоматолог подчеркнула, что на мягкую щетку нельзя давить. Если чистить ей зубы с усилием, щетина перестанет чистить качественно и быстрее деформируется. При потере формы щетинок необходимо заменить щетку, даже если не прошло три месяца до плановой замены, объяснила она.

Мартынова отметила, что при выборе зубной щетки необходимо обратить внимание на такие параметры, как жесткость щетинок, качество их обработки, размер головки щетки, количество щетинок в пучке, материал, из которого изготовили щетинки.

По словам специалиста, многим нравится использовать жесткую щетку, потому что "другая не вычищает зубы качественно". Однако у жесткой щетки очень толстые щетинки и почистить ею можно только выпуклые поверхности зуба, уточнила специалист.

Мартынова объяснила, что в углублениях на жевательной поверхности, на контактах, у десны, между зубами такой щеткой дочистить невозможно. Также жесткой щеткой можно спровоцировать повреждение эмали в пришеечной области зубов.

"А если вместе с ней использовать отбеливающую зубную пасту, у которой очень высокая абразивность, то стоматологические проблемы точно будут обеспечены", – прокомментировала стоматолог.

Врач дополнила, что жесткая зубная щетка подходит для очищения зубных протезов, большинство стоматологов не посоветует ее своим пациентам.

Также она обратила внимание, что щетки с разным уровнем щетинок и дополнительные вставки добавляют эффективности при чистке зубов. Исследования доказали, что прорезиненные вставки создают дополнительный объем, но чистят хуже щетинок, что приводит к ухудшению гигиены.

Ранее врач-стоматолог Татьяна Сумцова порекомендовала использовать зубную нить всем людям. Именно нить обеспечивает самое качественное очищение от налета и уничтожение вредных бактерий, уточнила специалист.