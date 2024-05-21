Бригадного генерала ВСУ Гнатова заочно осудили в РФ за преступления в Донбассе

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Бригадного генерала ВСУ Андрея Гнатова заочно приговорили в России к 28 годам заключения за преступления в Донбассе в 2019 году. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Решение по делу Гнатова вынес Верховный суд ДНР. Ему вменяют вину по статьям об убийстве, покушении на убийство, жестоком обращении с гражданским населением и умышленном повреждении чужого имущества.

В связи с вынесенным приговором Гнатова объявили в розыск.

Ранее суд в Крыму приговорил агента СБУ к 11 годам колонии. Он информировал ВСУ о нахождении ВС РФ в Запорожской области. В ходе расследования были обнаружены подтверждающие это документы.

