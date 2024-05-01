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01 мая, 11:48

Происшествия

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село Вознесеновка

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородский населенный пункт Вознесеновка. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, зафиксирован прилет в коммерческий объект. О случившемся он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В результате прямого попадания беспилотника повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Еще один дрон-камикадзе влетел в коммерческий объект торговли", – говорится в его публикации.

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Гладков.

Ранее украинский дрон атаковал "Газель" на территории сельхозпредприятия. Инцидент произошел в селе Петровка Белгородского района. В результате атаки в автомобиле выбило стекла, также посечен кузов, указал Гладков и добавил, что пострадавших нет.

До этого средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" над территорией Белгородской области.

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