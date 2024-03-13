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13 марта, 07:45

Происшествия

Новости регионов: неизвестные подожгли Цемесскую рощу в Новороссийске

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Крупный пожар произошел в Новороссийске – там загорелась Цемесская роща. Как сообщили городские власти, неизвестные подожгли мусор в зеленой зоне. Возгорание обнаружили при помощи системы раннего обнаружения природных пожаров "Лесохранитель". Остановить и потушить огонь удалось на площади в 40 квадратных метров.

Пожар в Тюменской области привел к трагедии: в деревне Красный Яр ночью загорелась пилорама. Пламя охватило площадь в 600 "квадратов". На борьбу с огнем отправили более 30 пожарных и 10 единиц техники. После ликвидации возгорания обнаружили тела трех погибших. Ранее двух человек успели вывести из задымленного помещения пилорамы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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