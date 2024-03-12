12 марта, 13:45Происшествия
Самолет Ил-76 разбился в Ивановской области
По информации ведомства, инцидент произошел 12 марта примерно в 13:00 во время взлета воздушного судна, который должен был выполнить плановый полет. Как уточнили в министерстве, на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
В Минобороны РФ заявили, что предполагаемой причиной крушения самолета могло стать возгорание в одном из двигателей, возникшее еще на моменте взлета воздушного судна.
"На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы", – добавили в пресс-службе ведомства.были обнаружены обломки воздушного судна. Возможной причиной крушения, по информации оперативных служб, стало обледенение вертолета.
Всего на борту вертолета находились три члена экипажа, которые были найдены мертвыми.
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