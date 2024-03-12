Самолет Ил-76 разбился в Ивановской области

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Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает ТАСС

По информации ведомства, инцидент произошел 12 марта примерно в 13:00 во время взлета воздушного судна, который должен был выполнить плановый полет. Как уточнили в министерстве, на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

В Минобороны РФ заявили, что предполагаемой причиной крушения самолета могло стать возгорание в одном из двигателей, возникшее еще на моменте взлета воздушного судна.

"На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы", – добавили в пресс-службе ведомства.

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Ранее вертолет Ми-8, который совершал полет над Онежским озером, перестал выходить на связь в ночь на 5 февраля. Спустя время на глубине 50 метров были обнаружены обломки воздушного судна. Возможной причиной крушения, по информации оперативных служб, стало обледенение вертолета.

Всего на борту вертолета находились три члена экипажа, которые были найдены мертвыми.

