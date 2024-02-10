Обнаружены тела всех трех членов экипажа упавшего в Карелии Ми-8 – СК РФ

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Карелии обнаружили тела всех членов экипажа упавшего в Онежское озеро вертолета Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как отметили в пресс-службе, следователи провели осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета, который перестал выходить на связь 5 февраля в Республике Карелия.

"Обнаружены тела всех трех членов экипажа", – заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что специалисты подняли со дна Онежского озера обломки вертолета Ми-8, который принадлежал Северо-Западному авиационно-спасательному центру МЧС России. В кабине пилотов специалистам удалось найти один из черных ящиков. Сейчас с ними работают специалисты транспортного СК.

Вертолет Ми-8, который совершал полет над Онежским озером, перестал выходить на связь в ночь на 5 февраля. Позже на глубине 50 метров удалось найти обломки вертолета. Всего на борту вертолета находились три члена экипажа. В МЧС сразу же организовали поисково-спасательные работы в районе села Деревянное.

Возможной причиной крушения вертолета Ми-8 МЧС России в акватории Онежского озера в Карелии стало обледенение воздушного судна.