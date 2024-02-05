Оперативные службы назвали возможную причину крушения Ми-8 в Карелии – СМИ

Фото: телеграм-канал "112"

Причиной крушения вертолета Ми-8 МЧС России в акватории Онежского озера в Карелии стало обледенение воздушного судна. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

По информации источника, из-за возможного обледенения произошла заглушка двигателя, поэтому вертолет начал падать. Как подчеркнули собеседники агентства, ситуация с крушением судна развивалась быстрыми темпами, поскольку экипаж не сообщал о каких-либо проблемах на борту.

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ перестал выходить на связь во время тренировочного полета над Онежским озером в ночь на 5 февраля. На борту вертолета были 3 члена экипажа.

Позже в 11 километрах от берега озера на глубине до 50 метров были обнаружены обломки вертолета. На место происшествия прибыли более 140 специалистов и 33 единицы техники МЧС, а также водолазы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

