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01 мая, 12:24

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Подполье: удар нанесен по позициям ВСУ на окраине Харькова

Подполье сообщило об ударе по позициям ВСУ на окраине Харькова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиабомба ударила по позициям украинской армии в районе северной окраины Харькова. Об атаке рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Прилетел ФАБ, это скорее всего Большая Даниловка", – уточнил он в беседе с РИА Новости.

У подполья есть информация, что здесь располагались украинские подразделения.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные ликвидировали четырнадцать иностранных наемников ударом по Николаеву.

Уточнялось, что удар нанесли по гостиницам "Ривьера" и "Хелен", в которых располагались иностранные наемники. Позднее на места приехали восемь машин скорой помощи с мигалками. Посты военных и СБУ заблокировали подъезды отелей.

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