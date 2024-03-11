Новости регионов: лавина накрыла сноубордистов в Хакасии

В Хакасии лавина сошла на сноубордистов. Избежать летальных последствий удалось благодаря маячкам-биперам и фрирайдерам, которые оказались неподалеку. Как только закончилось движение снега, они бросились выкапывать людей. С помощью маячков их удалось быстро найти и достать из-под завалов

Тем временем в Санкт-Петербурге задержали 69-летнего вора, главным оружием которого был электросамокат. Мужчина посуточно арендовал квартиры в туристических районах и изготавливал дубликаты ключей. Затем он дожидался, когда в съемное жилье въедут следующие отдыхающие, ставил напротив квартиры электросамокат с камерой и ждал, пока арендаторы покинут помещение. Затем злоумышленник выносил деньги и ценности.

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