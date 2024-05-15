Начальник управления кадров МО РФ Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке

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Начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов Юрий Кузнецов обжаловал свой арест. Об этом со ссылкой на 235-й Гарнизонный военный суд, который отправил его под арест, сообщает ТАСС.

"В суд поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – заявили там.

Следователи ранее арестовали Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, будучи начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

СМИ писали, что Кузнецов был задержан после допроса другого фигуранта уголовного дела, который и дал показания на генерала. В случае, если его вина будет доказана, генералу грозит до 15 лет тюрьмы.

