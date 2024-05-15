Глава МИД Турции заявил, что переговоры по прекращению огня в Газе зашли в тупик

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Переговоры по перемирию между ХАМАС и Израилем зашли в тупик. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан после телефонного разговора с лидером политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией в эфире телеканала NTV.

"В вопросе прекращения огня в Газе мы находимся там же, где и на прошлой неделе", – объяснил он.

Глава МИД Турции заявил, что в разговоре с коллегами из Катара (Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани) и США (Энтони Блинкеном) озвучил, что они должны посодействовать в вопросе прекращения Израилем огня в секторе Газа.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания согласился с условиями по достижению перемирия в анклаве. Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с катарским и египетским посредниками. По информации израильской армии (ЦАХАЛ), вооруженные силы страны начали контртеррористическую операцию в восточной части Рафаха в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, когда представители движения ХАМАС выпустили из сектора Газа тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это израильская армия начала операцию "Железные мечи".

