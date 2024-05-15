МВД Словакии: премьер Фицо на операционном столе в критическом состоянии

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Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо все еще находится на операционном столе и его состояние оценивается как критическое. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов", – уточнил он.

Между тем местный телеканал ТА3 уведомил, что операция прошла успешно, а состояние Фицо квалифицируется как стабильное. По данным СМИ, он пришел в себя и общается с врачами.

В сообщении также сказано, что покушение на Фицо стало первым в Европе за последние 38 лет.

Нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Когда премьер вышел к гражданам, прогремело несколько выстрелов, после которых он упал на землю.

Местные СМИ сообщали, что Фицо доставили на вертолете в больницу. При этом журналисты писали, что его жизнь находится вне опасности, но коллеги политика по партии уточнили, что угроза жизни еще сохраняется. Вскоре словацкие СМИ сообщили, что у премьера произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Предполагаемым нападавшим может быть 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. При этом Шутай-Эшток уточнил, что в покушении на премьера Словакии есть политический мотив. В свою очередь, телеканал ТА3 ранее опубликовал видео, на котором пожилой мужчина заявлял, что не согласен с политикой правительства. По данным СМИ, на кадрах – подозреваемый в покушении, которого задержали на месте.

