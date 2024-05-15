Сотрудников "Москва Медиа" наградили за личный вклад в обновление выставки-форума "Россия"

Фото: Иван Семенец

На выставке-форуме "Россия" наградили участников за личный вклад в обновление экспозиции и старт нового этапа, посвященного будущему страны. Именные награды за вклад в освещение работы выставки вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Среди награжденных сотрудники холдинга "Москва Медиа" Инна Новикова, Федор Баландин и Анна Щетинина.

"Невозможно ни в одних инструкциях прописать ту душу и то сердце, которое каждый из вас вкладывает в свою работу. Не имеет значения, в какой части Выставки вы обеспечиваете свой вклад. Это дается только командной работой как в настоящей мелодии. Разве можно определить, какая нота главная? Да нет, конечно. Потому что каждая должна быть на своем месте и должна прозвучать вовремя. И если хотя бы одна сфальшивит, то мелодии не будет. А у вас получилась великолепная, удивительная мелодия. Спасибо вам за это огромное", — отметил Кириенко.

Работа международной выставки-форума "Россия" была продлена до 8 июля — Дня семьи, любви и верности, а 12 апреля, в День космонавтики, на выставке начался новый этап — он посвящен будущему России, перспективам и пути развития страны.

Кроме того, на выставке проходят мероприятия на тему "Москва – молодежная столица", посвященные инициативам и возможностям для подрастающего поколения. Для гостей организуют встречи с представителями юношеских объединений, концерты, мастер-классы, викторины, зарядки, а также танцевальные флешмобы. Программа продлится до 12 июня.