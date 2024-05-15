МВД Словакии подтвердило политический мотив в покушении на премьера

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Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток подтвердил политический мотив в покушении на премьера-министра Роберта Фицо и добавил, что нападавший совершил пять выстрелов. Его слова приводит портал Aktualitz.

По его словам, Фицо все еще находится на операции в критическом состоянии.

Нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Когда премьер вышел к гражданам, прогремело несколько выстрелов, после которых он упал на землю.

Местные СМИ сообщали, что Фицо доставили на вертолете в больницу. При этом журналисты писали, что его жизнь находится вне опасности, но коллеги политика по партии уточнили, что угроза жизни еще сохраняется. Вскоре словацкие СМИ сообщили, что у премьера произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Предполагаемым нападавшим может быть 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Телеканал ТА3 ранее опубликовал видео, на котором пожилой мужчина заявлял, что не согласен с политикой правительства. По данным СМИ, на кадрах – подозреваемый в покушении, которого задержали на месте.

