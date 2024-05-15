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15 мая, 19:45

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Markiza: покушение на премьера Словакии Фицо совершил 71-летний писатель Цинтула

Покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель

Фото: ТАСС/AP Photo/Radovan Stoklasa

Предполагаемым нападавшим на премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, который выпустил нескольких сборников со своими произведениями. Об этом сообщает телеканал Markiza со ссылкой на источники.

Сын подозреваемого в покушении на премьера Словакии рассказал местному изданию Aktuality, что отец не голосовал за Фицо, но при этом никогда не говорил о планах по нападению на политика.

Он также уточнил, что оружием отец владел на законных основаниях, а психических заболеваний у него никогда не было.

Между тем политолог Аслан Рубаев в эфире радио КП сообщил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нужно быть аккуратнее теперь, так как покушение совершили на Фицо, партия которого активно заявляет об усталости от конфликта на Украине, а не на президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Очевидно, что Европа вышла на совершенно другой уровень противостояния с нашей страной. Для того чтобы активно сейчас вступать на тропу войны против нас, они решили зачистить свое политическое пространство", – объяснил эксперт.

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Свинцов также указал на то, что Фицо отстаивал исключительно экономическую позицию, которая направлена на защиту интересов его страны, поэтому он часто говорил о выгоде Словакии в отношениях с Россией. Именно поэтому он предположил, что за нападением стоят те, кто не хочет сближения страны Европы с РФ, сообщает Life.ru.

"Причем даже исключительно с экономических и прагматичных позиций, которые важны, и в первую очередь для самих граждан тех стран Европы, которые сегодня не идут в русле этой русофобской и антироссийской политики", – добавил Свинцов.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила информацию о задержании стрелявшего в премьер-министра Роберта Фицо мужчину.

Нападение на политика произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он выходил к гражданам после выездного заседания правительства. В этот момент прогремело несколько выстрелов, после которых премьер упал на землю.

Местные СМИ сообщали, что Фицо доставили на вертолете в больницу. При этом его жизнь находится вне опасности. Но коллеги политика по партии уточнили, что угроза здоровью еще сохраняется.

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