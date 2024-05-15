Путин назвал нападение на Фицо чудовищным преступлением

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо чудовищным преступлением, которое не может иметь никаких оправданий. Соответствующее обращение главы государства к словацкому президенту Зузане Чапутовой размещено на сайте Кремля.

"С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо", – уточнил президент РФ.

Он также заявил, что знает Фицо как мужественного и сильного духом человека, поэтому выразил надежду на быстрое выздоровление премьер-министра в такой тяжелой ситуации. Кроме того, Путин попросил президента Словакии передать политику слова искренней поддержки.

Нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он выходил к общественности после выездного заседания правительства. В этот момент прозвучало несколько выстрелов, после которых премьер упал на землю.

Местные СМИ сообщали, что премьер-министра Словакии отправили на вертолете в больницу. При этом его жизнь находится вне опасности. Но коллеги Фицо по партии уточнили, что угроза здоровью политика еще сохраняется.

По информации СМИ, задержанным стал 71-летний мужчина. Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила информацию о задержании стрелявшего в премьер-министра Роберта Фицо мужчину.

