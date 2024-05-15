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15 мая, 18:01

Происшествия

Президент Словакии подтвердила задержание стрелявшего в Фицо мужчину

Фото: 123RF/sylv1rob1

Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что полиция задержала стрелявшего в премьер-министра Роберта Фицо мужчину. Об этом сообщил телеканал Markiza.

При этом Чапутова призвала граждан воздержаться от заранее сделанных выводов и дождаться информации от правоохранительных органов, которые уже возбудили дело. Она также указала на то, что сейчас самое главное – дождаться восстановления Фицо.

По информации СМИ, задержанным стал 71-летний мужчина.

Нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он выходил к общественности после выездного заседания правительства. В этот момент прозвучало несколько выстрелов, после которых премьер упал на землю.

Местные СМИ сообщали, что премьер-министра Словакии отправили на вертолете в больницу. При этом его жизнь находится вне опасности. Но коллеги Фицо по партии уточнили, что угроза здоровью политика еще сохраняется.

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