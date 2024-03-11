Открытое горение в ангаре под Санкт-Петербургом ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает МЧС РФ в своем официальном телеграм-канале.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Ленинградской области", – говорится в сообщении ведомства.

Возгорание в ангаре, который находится на Волхонском шоссе в Ленинградской области, произошло днем 10 марта. В результате пожара пострадали два человека, однако они отказались от госпитализации.

Площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров. По факту случившегося прокуратура Ленинградской области и СУ СК РФ по региону начали проверку.

Крупный пожар вспыхнул в ангаре под Петербургом