11 марта, 04:12Происшествия
Открытое горение в ангаре под Санкт-Петербургом ликвидировано
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает МЧС РФ в своем официальном телеграм-канале.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Ленинградской области", – говорится в сообщении ведомства.
Возгорание в ангаре, который находится на Волхонском шоссе в Ленинградской области, произошло днем 10 марта. В результате пожара пострадали два человека, однако они отказались от госпитализации.
Площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров. По факту случившегося прокуратура Ленинградской области и СУ СК РФ по региону начали проверку.
Крупный пожар вспыхнул в ангаре под Петербургом
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