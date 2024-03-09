Более 40 домов подключены к теплу после аварии на ТЭЦ в Туве

Фото: телеграм-канал "Владислав Ховалыг"

Свыше 40 многоквартирных домов (МКД) в городе Шагонар в Туве подключили к отоплению в ходе ликвидации последствий аварий на местной ТЭЦ. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

По его словам, из 13 мобильных котельных установок в городе пять станций уже качают тепло в коммунальные сети Шагонара, еще четыре находятся на стадии запуска. Тепло поступает в дома и соцобъекты, 41 МКД из 62 подключен, добавил он.

Ховалыг отметил, что учебные заведения подключили с утра. Так, в первой школе Шагонара температура за несколько часов поднялась на 4 градуса, сказал он и подчеркнул, что учебный процесс должны возобновить 11 марта.

Авария на Шагонарской ТЭЦ произошла утром 6 марта. По информации МЧС, на территории теплоэлектроцентрали начался пожар в здании котельной, который мог быть вызван взрывом. Предварительно, ЧП могло произойти в отсеке теплоподачи в результате детонации угольной пыли.

В результате происшествия пострадали 23 человека, 15 из них госпитализировали с ожогами и различными травмами.

В течение дня пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на территории предприятия. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований безопасности.

7 марта спецборт Ил-76 МЧС России вылетел из Кызыла в Красноярск с восемью пострадавшими. Отмечается, что решение о транспортировке было принято консилиумом врачей. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов прокомментировал, что двое из восьми пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро – в тяжелом.

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