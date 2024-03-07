В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ, эвакуированных в Красноярск

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двое из восьми пострадавших в аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве, доставленных на лечение в Красноярск, находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, которого цитирует ТАСС.

Еще шестеро человек находятся в тяжелом состоянии.

По словам Кузнецова, восемь пострадавших благополучно доставили бригадами в Красноярскую краевую клиническую больницу. Ухудшения состояния на фоне транспортировки не было.

Утром 7 марта спецборт Ил-76 МЧС России вылетел из Кызыла в Красноярск с восемью пострадавшими при аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Решение о транспортировке пострадавших в Красноярск было принято консилиумом врачей.

Во время перелета пострадавших сопровождали медицинские сотрудники отряда "Центроспас" МЧС, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ, а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

В службах жилищно-коммунального хозяйства региона рассказали, что 278 жилых домов, включая 62 многоквартирных, в тувинском Шагонаре остались без тепла в результате аварии на ТЭЦ. В этих домах проживают порядка четырех тысяч человек – это треть всего населения города. Также пострадали 19 соцобъектов.

Авария на Шагонарской ТЭЦ произошла утром 6 марта. Как сообщили в МЧС, на территории теплоэлектроцентрали произошел пожар в здании котельной, который мог быть вызван взрывом. По предварительным данным, ЧП могло произойти в отсеке теплоподачи в результате детонации угольной пыли.

В результате аварии пострадали 23 человека, 15 из них доставили в больницу с ожогами и различными травмами.

В течение дня пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на территории предприятия. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований безопасности.

Новости регионов: в Туве произошел взрыв на электростанции