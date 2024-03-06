Правительство Тувы опровергло информацию о смерти пострадавшего после ЧП на ТЭЦ

Фото: телеграм-канал Baza

Правительство Тувы опровергло информацию СМИ о смерти первого пострадавшего в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

"После аварии на Шагонарской ТЭЦ в больнице не умер ни один пострадавший", – уточнили в правительстве.

Минздрав Тувы также опроверг РИА Новости эту информацию.

Ранее СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что один из пострадавших в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ скончался в больнице.

Авария на ТЭЦ произошла утром 6 марта. В региональном управлении МЧС изначально появилась информация о возгорании и сильном задымлении в здании котельной на территории предприятия, которое могло быть спровоцировано взрывом.

На место ЧП сразу же выдвинулись сотрудники ведомства, которые локализовали огонь. Спустя время стало известно о ликвидации открытого горения.

В связи с инцидентом в Туве ввели режим ЧС регионального значения. Как утверждал глава республики, по предварительным данным, авария возникла в отсеке теплоподачи, который расположен отдельно от котельной. По некоторым данным, причиной происшествия могла стать детонация угольной пыли в помещении подачи топлива.

По последней информации, количество пострадавших в результате взрыва на ТЭЦ увеличилось до 23 человек. На данный момент 15 человек госпитализированы с ожогами и травмами, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.



Пожар ликвидировали рядом с торговым центром "Ритейл парк" – МЧС