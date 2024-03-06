06 марта, 10:52Происшествия
Скончался один из пострадавших в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Один из пострадавших в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве умер в больнице, в настоящий момент выясняются подробности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации Минздрава, 6 из 23 пострадавших находятся в реанимации.
Авария произошла утром 6 марта. Губернатор региона Владислав Ховалыг отмечал, что здание ТЭЦ было оцеплено, на месте работают оперативные службы. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, затем их число увеличилось до 23.
Сотрудники МЧС, в свою очередь, сообщали, что в здании котельной на территории ТЭЦ наблюдаются пожар и сильное задымление. Затем специалисты локализовали возгорание, потом оно было ликвидировано.
На фоне инцидента в Туве введен режим ЧС регионального значения. Следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Хлопок в районе ТЭЦ-23 не нарушил электроснабжения
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