Скончался один из пострадавших в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один из пострадавших в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве умер в больнице, в настоящий момент выясняются подробности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации Минздрава, 6 из 23 пострадавших находятся в реанимации.

Авария произошла утром 6 марта. Губернатор региона Владислав Ховалыг отмечал, что здание ТЭЦ было оцеплено, на месте работают оперативные службы. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, затем их число увеличилось до 23.

Сотрудники МЧС, в свою очередь, сообщали, что в здании котельной на территории ТЭЦ наблюдаются пожар и сильное задымление. Затем специалисты локализовали возгорание, потом оно было ликвидировано.

На фоне инцидента в Туве введен режим ЧС регионального значения. Следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

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