Открытый огонь потушили в здании ТЭЦ в Туве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в здании Шагонарской ТЭЦ в Туве ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В результате оперативных действий сотрудников ведомства удалось спасти четверых человек. Сейчас, как сказано в сообщении, на месте еще задействованы более 170 специалистов и 40 единиц техники.

При этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что количество пострадавших в результате взрыва на ТЭЦ увеличилось до 23 человек. По его словам, на данный момент 15 человек госпитализированы с ожогами и травмами, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Он также добавил, что специалисты продолжают эвакуировать пострадавших в административный центр региона – Кызыл. Там, как утверждает Кузнецов, будут проведены консультации со специалистами из НМИЦ хирургии имени Вишневского и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова.

Кроме того, он заявил, что глава Минздрава России Михаил Мурашко уже взял под свой контроль оказание медпомощи всем пострадавшим в результате ЧП.

ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло утром 6 марта. В региональном управлении МЧС сообщили о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории ТЭЦ из-за взрыва. На место инцидента оперативно приехали сотрудники ведомства, которые локализовали огонь.

В связи с произошедшим в Туве ввели режим ЧС регионального значения. По словам главы республики, по предварительным данным, ЧП произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной.

Следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.



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