Спецборт МЧС вылетел в Красноярск с 8 пострадавшими в результате ЧП в Туве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт Ил-76 МЧС России вылетел из Кызыла в Красноярск с восемью пострадавшими при аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что решение о транспортировке пострадавших в Красноярск было принято консилиумом врачей.

Во время перелета пострадавших сопровождают медицинские сотрудники отряда "Центроспас" МЧС, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ, а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Авария на Шагонарской ТЭЦ произошла утром 6 марта. Как сообщили в МЧС, на территории теплоэлектроцентрали произошел пожар в здании котельной, который мог быть вызван взрывом. По предварительным данным, ЧП могло произойти в отсеке теплоподачи в результате детонации угольной пыли.

В результате аварии пострадали 23 человека, 15 из них доставили в больницу с ожогами и различными травмами. Отмечалось, что шестеро человек находятся в тяжелом состоянии.

В течение дня пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на территории предприятия. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований безопасности.

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