Два уголовных дела завели после аварии на ТЭЦ в Туве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следственный комитет РФ по Республике Тыва возбудил уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований безопасности после аварии на ТЭЦ города Шагонара Улуг-Хемского района, сообщает пресс-служба СК в своем телеграм-канале.

По версии следствия, из-за нарушения требований промышленной безопасности в одном из помещений ТЭЦ произошел хлопок угольной смеси. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать скопление угольных газов в помещении подачи топлива. В результате ЧП в больницу доставили граждан с травмами различной степени тяжести.

В рамках следствия действиям должностных лиц контролирующих органов дадут надлежащую правовую оценку. На месте происшествия продолжает работать группа следователей и следователей-криминалистов.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оказать всю необходимую помощь жителям республики, пострадавшим при пожаре. Самолет ведомства вылетел из Москвы в Кызыл для эвакуации пострадавших.

Речь идет о самолете Ил-76, который оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами. Также на борту врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.

ЧП в здании ТЭЦ произошло утром 6 марта. В региональном управлении МЧС заявили о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории предприятия, которое могло быть вызвано взрывом.

В связи с этим к месту происшествия направились сотрудники ведомства, которым удалось локализовать пожар, а после – ликвидировать его.

По причине аварии на ТЭЦ власти региона ввели режим ЧС. По последним сведениям, число пострадавших в результате инцидента на ТЭЦ возросло до 23 человек. На данный момент 15 человек госпитализированы с ожогами и травмами, из них 6 находятся в тяжелом состоянии. Позже в Минздраве рассказали, что еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

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