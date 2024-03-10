Пострадавшие при пожаре в ангаре под Санкт-Петербургом отказались от госпитализации

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двое пострадавших при пожаре в ангаре под Санкт-Петербургом, у которых врачи зафиксировали ожоги 1 и 2 степени, отказались от госпитализации после оказания помощи. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

При этом в сообщении администрации Ленинградской области в телеграм-канале сказано, что сейчас возгорание локализовано, однако работы по полной ликвидации огня продолжаются.

"Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин отметил четкое взаимодействие подразделений Леноблпожспас, МЧС России, а также Пожарно-спасательных подразделений Санкт-Петербурга и ДПО", – сказано в сообщении.

Пожар в ангаре, расположенном на Волхонском шоссе в Ленинградской области, произошел днем 10 марта. В результате происшествия двое человек пострадали.

При этом в МЧС ближе к вечеру появилась информация, что пожар удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров. Прокуратура Ленинградской области уже запустила проверку в связи с возгоранием в ангаре.



Крупный пожар ликвидируют в Ленинградской области