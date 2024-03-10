10 марта, 17:50Происшествия
Пожар в ангаре под Санкт-Петербургом локализован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Возгорание в ангаре под Санкт-Петербургом локализовано на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Информация о локализации пожара была опубликована в телеграм-канале ведомства в 17:42.
Прокуратура Ленинградской области, в свою очередь, запустила проверку в связи с возгоранием в ангаре. Ведомству предстоит определить причины пожара, дать оценку работе контролирующих органов, уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что два человека пострадали в ходе возгорания в ангаре, расположенном на Волхонском шоссе в Ленинградской области Санкт-Петербурга. Их госпитализировали. В МЧС уточнили, что ликвидация возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой внутри помещения.
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