СК России начал проверку по факту пожара в ангаре в Ленобласти

Фото: СУ СК России по Ленинградской области

Следователи организовали проверку в связи с возгоранием, которое произошло в ангаре под Санкт-Петербургом. Об этом заявила пресс-служба СУ СК России по региону.

По информации ведомства, доследственная проверка будет проведена по приказу главы СУ СК России по Ленинградской области.

Возгорание в ангаре, которое находится на Волхонском шоссе в Ленинградской области, случилось днем 10 марта. Из-за этого инцидента пострадали двое человек, которые отказались от госпитализации.

В МЧС уточнили, что возгорание уже удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров. В свою очередь, прокуратура Ленинградской области уже начала проверку из-за пожара.



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