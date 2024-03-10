10 марта, 23:14Происшествия
СК России начал проверку по факту пожара в ангаре в Ленобласти
Фото: СУ СК России по Ленинградской области
Следователи организовали проверку в связи с возгоранием, которое произошло в ангаре под Санкт-Петербургом. Об этом заявила пресс-служба СУ СК России по региону.
По информации ведомства, доследственная проверка будет проведена по приказу главы СУ СК России по Ленинградской области.
Возгорание в ангаре, которое находится на Волхонском шоссе в Ленинградской области, случилось днем 10 марта. Из-за этого инцидента пострадали двое человек, которые отказались от госпитализации.
В МЧС уточнили, что возгорание уже удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров. В свою очередь, прокуратура Ленинградской области уже начала проверку из-за пожара.
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