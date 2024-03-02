Новости мира: лавина накрыла туристов в районе горы Кадзафуки в Японии

Лавина накрыла туристов в районе горы Кадзафуки в Японии. В опасной зоне оказались примерно 10 человек. Большинство сумели выбраться из-под снега без помощи спасателей.

В Перу из-за сильных дождей люди лишились крыши над головой. Дом на берегу не выстоял и рухнул в реку. Его фундамент размыло водой. Внутри никого не было.

В американском Мичигане внедорожник на скорости влетел в супермакет. Пострадали несколько человек. Водителю стало плохо за рулем и он потерял управление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

