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Новости

Новости

02 марта, 13:30

В мире

Новости мира: лавина накрыла туристов в районе горы Кадзафуки в Японии

Новости мира: лавина накрыла туристов в районе горы Кадзафуки в Японии

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Лавина накрыла туристов в районе горы Кадзафуки в Японии. В опасной зоне оказались примерно 10 человек. Большинство сумели выбраться из-под снега без помощи спасателей.

В Перу из-за сильных дождей люди лишились крыши над головой. Дом на берегу не выстоял и рухнул в реку. Его фундамент размыло водой. Внутри никого не было.

В американском Мичигане внедорожник на скорости влетел в супермакет. Пострадали несколько человек. Водителю стало плохо за рулем и он потерял управление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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