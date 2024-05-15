15 мая, 22:17Происшествия
Средства ПВО уничтожили две авиабомбы Hammer над Белгородской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны ликвидировали две управляемые авиабомбы французского производства Hammer над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По информации ведомства, очередная атака на российские территории была отражена 20:00 по 20:30 по московскому времени.
Утром 15 мая на территории Белгорода и Белгородского района прозвучал сигнал ракетной опасности. В итоге российские ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу. Однако из-за удара ВСУ двое получили травмы.
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