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15 мая, 22:17

Происшествия

Средства ПВО уничтожили две авиабомбы Hammer над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали две управляемые авиабомбы французского производства Hammer над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, очередная атака на российские территории была отражена 20:00 по 20:30 по московскому времени.

Утром 15 мая на территории Белгорода и Белгородского района прозвучал сигнал ракетной опасности. В итоге российские ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу. Однако из-за удара ВСУ двое получили травмы.

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